Caccia: la Commissione rinvia parere sul calendario venatorio

La terza Commissione dell' Assemblea legislativa ha deciso di rinviare di una settimana il parere sulla proposta di calendario venatorio 2021-2022 della Giunta, in ragione del fatto che sulla dibattuta questione del divieto di caccia nei valichi montani - è emerso dall' Organismo - non si conosce la posizione della Regione Marche, che con l' Umbria condivide il valico di Bocca Trabaria, il passo Carosina e quello di Fossato di Vico. L' ulteriore rinvio è stato chiesto dai consiglieri della Lega Stefano Pastorelli (capogruppo) e Valerio Mancini (responsabile della caccia del partito), non soddisfatti della risposta scritta sollecitata agli uffici regionali per chiarire ogni aspetto della questione valichi. l'assessore Roberto Morroni ha riferito che la Giunta valuterà un intervento economico per non lasciare esclusivamente a carico delle squadre di cinghialisti l' onere di coprire i danni apportati all' agricoltura da tale specie.

Perugia

03/06/2021 16:35

Redazione