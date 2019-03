"I lavori sulla Perugia-Ancona non riprenderanno se non si sblocchera' l'empasse di Astaldi da Roma": ferma presa di posizione delle imprese creditrici oggi in protesta tra Fossato e Fabriano. Stasera a "Trg Plus"

"Siete la parte sana del.Paese. Grazie": una voce proveniente dalla sala dell'auditorium della sede della Comunità Montana a Fabriano, seguita da un lungo applauso, ha aperto l'incontro pubblico indetto dal Comitato delle aziende creditrici del gruppo Astaldi, operanti sulla direttrice Perugia-Ancona e ferme dallo scorso autunno per i mancati pagamenti - circa 40 milioni - dovuti dal general contractor di Quadrilatero.

Una vicenda surreale, con un'opera iniziata 15 anni fa e interamente finanziata, per la quale si è conclusa una parte (Foligno-Civitanova) ma non si riesce a vedere la fine del tunnel dall'altra (Perugia-Ancona): una strada sulla quale hanno "lasciato le penne" 3 colossi imprenditoriali scelti come general contractor, prima che arrivasse Astaldi, ma soprattutto una miriade di micro e medie imprese di costruzioni che nelle vesti di subappaltatrici hanno pagato a caro prezzo i fallimenti altrui. Una storia che si è puntualmente ripetuta nel 2018 e che dopo la disposizione del concordato in continuità per Astaldi, ora rischia di mettere sul lastrico altre imprese umbre e marchigiane. Un tavolo ministeriale alle Infrastrutture era stato promesso da novembre ma ancora non si è visto. Da qui la protesta eclatante sfociata oggi nel blocco del traffico fin dal mattino lungo l'asse Fossato di Vico-Fabriano, conclusosi nell'assise fabrianese.



Ad aprire l'incontro il direttore di ANCE Umbria, Walter Ceccarini, che ha ribadito il mantra che i costruttori vanno ripetendo da mesi: "Non siamo il problema ma siamo la soluzione. Oggi siamo qui per fare fronte comune. Il convitato di pietra è Anas e Quadrilatero, che non stanno dando alcuna risposta. Anzi, lanciano messaggi fuorvianti come quello che a marzo i lavori riprenderebbero: ecco oggi possiamo assicurare che a marzo i lavori non riprenderanno, e non perchè non vogliamo ma perchè le imprese che hanno lavorato non sono state pagate. Le stesse imprese potrebbero ultimare i lavori in poche settimane ma non lo faranno finchè non saranno pagati i crediti pregressi. La Astaldi - ha aggiunto Ceccarini -non ha neanche il Durc per riprendere i lavori. Abbiano la decenza almeno di convocare un tavolo istituzionale".

Per il Comitato delle imprese creditrici hanno parlato Albano Morelli che si è scusato per i disagi "procurati oggi agli automobilisti con questa manifestazione, non fanno parte della nostra cultura ma siamo ad un livello di insofferenza ormai insopportabile. Questa storia - ha concluso - deve prendere una strada definitiva ".

Quindi l'attenta analisi e appassionata disamina di Umberto Bocci: "Non siamo solo costruttori ma anche cittadini. Tutti vittime incolpevoli. La disgrazia non era inevitabile. Tutto è iniziato nel 2003 con una società di scopo denominata Quadrilatero. Nata per collegare territori e comunità, per essere a beneficio di imprese e regioni. Non dimentichiamoci questo presupposto. Era questo allora l'obiettivo della legge obiettivo. 15 anni di burocrazie invece non hanno creato valore, ma le procedure fallimentari di 3 contraenti, disoccupazione, debiti e fallimenti. Minacciando un tessuto sociale e imprenditoriale con una opera incompiuta. Il contesto in cui accade tutto questo non è indifferente. E' la nostra Italia. Tuttora alle prese con una nuova recessione. E cosa peggiore, accade in Umbria e Marche prostrate da una crisi di distretti storici. Zone di terremoti di ogni tipo.

Le nostre esigenze sono le stesse. Combattiamo gli effetti delle stesse cause. In uno scenario drammaticamente complesso. Una E45 bloccata, una Valnerina isolata, e da mesi una Perugia-Ancona ferma.

Il nostro interlocutore è Anas con Astaldi che ha intrapreso un percorso difficile, un piano da 200.milioni di rifinanzamento al 16% di interesse. Non spetta a me giudicare il piano. Il soggetto attuatore è Quadrilatero. E intorno regna il silenzio, fino ad oggi anche del Governo, che pure è parte in causa perchè Anas è lo Stato.

Cosa altro deve ancora succedere per affrontare questa situazione con strumenti eccezionali? Cosa si aspetta per intervenire? Lo slogan di oggi è "Finiamola questa strada". Basta con l'Italia dei no e dei divieti.

A me non spaventano le difficoltà - ha concluso Bocci - ma l'inerzia di chi aspetta che le soluzioni arrivino da qualcun altro".

Bocci ha poi auspicato un buon esito del vertice pomeridiano dei presidenti delle due Regioni, Marini e Ceriscioli a Roma. "Tutti dobbiamo perorare questa causa. Tocca al governo. Deve dare mandato ad Anas di intervenire con strumenti di urgenza. Anas ha competenze e soldi per farvi fronte. Non deve avere paura di confrontarsi con un concordato che e' un pezzo dello Stato. L'unica certezza è che noi non abbiamo colpa di tutto questo".

Presenti in sala anche Gilberto Gasperoni (Confartigianato Marche) che ha ringraziato i sindaci di Sassoferrato, Serra S.Q, Cerreto d'Esi. Dall'Umbria ha portato la sua riflessione e l'impegno l'assessore regionale Chianella e il consigliere regionale Smacchi, presente insieme ai vice sindaci di Gubbio e Gualdo Tadino e al sindaco di Fossato di Vico. Presenti anche i presidenti di Ance Umbria e Marche.

Ora la palla passa al vertice romano. Da cui si spera, se non in una fumata bianca, in una apertura che dia fiducia nella soluzione di un empasse davvero surreale.

