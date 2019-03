"Incanto Veneziano": dal 27 al 30 marzo la scuola media Mastro Giorgio-Nelli di Gubbio in Laguna per un progetto culturale con la Dante Alighieri di Venezia

Si intitola “Incanto veneziano”, ed è il progetto di gemellaggio tra la Scuola Secondaria di Primo grado “Mastro Giorgio Nelli” di Gubbio e l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Venezia.

L'istituto eugubino, dunque, ripete la positiva esperienza del gemellaggio iniziata lo scorso anno con l’Istituto “V. Messina” di Palazzolo Acreide in Sicilia. Un gruppo di 56 persone, 44 ragazzi e 12 accompagnatori, tra cui la Dirigente Scolastica Isa Dalla Ragione e il vicepreside, Prof. Gianni Francioni, sarà a Venezia dal 27 al 30 marzo e alloggerà nella struttura ricettiva “Foresteria Valdese”.

Ideato dal Prof. Renzo Menichetti, maestro del coro “Gli angeli frizzanti” della scuola eugubina, il progetto è non solo singolare, ma anche formativo e coinvolgente. A dimostrazione della sua validità sta il fatto che esso è stato apprezzato e ha ricevuto un cospicuo finanziamento dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria.

La Dirigenza, riconoscendo l’indiscussa valenza del progetto, ha subito abbracciato l’iniziativa affidando a un gruppo di lavoro la sua organizzazione e realizzazione. Gli insegnanti coinvolti sono: Beatrice Casoli, Giovanna Lidia Ghigi, Anna Maria Menichetti, Renzo Menichetti, Domenico Panfili e Francesca Pierini. Gli altri docenti accompagnatori sono Andrea Angeloni, Gianni Francioni, Stefano Mancini, Giuseppe Minelli e Fausto Paffi.

Due sono le finalità principali: promuovere l’incontro e la collaborazione tra ragazzi e docenti di due diverse realtà scolastiche e geografiche e favorire l’arricchimento culturale e umano dei soggetti interessati.

Si tratta di un lavoro interdisciplinare che ha visto l’intervento di docenti di varie materie e che si è articolato in una prima parte preparatoria che ha compreso l’arte, la musica, il teatro, la letteratura. Sono stati approfonditi i brani musicali che i ragazzi canteranno e suoneranno insieme, le notizie relative al teatro, a personaggi illustri quali Goldoni, Vivaldi e Tintoretto e, non ultimo, le caratteristiche di Venezia, una città unica, tutta da conoscere.

La seconda parte del progetto sarà completamente vissuta tra le calli della città lagunare e vedrà i ragazzi di Gubbio alla scoperta di alcune tra le chiese più belle, tra cui S. Rocco e I Frari, del meraviglioso teatro La Fenice, del Palazzo Ducale, del Canal Grande. E tanto altro.

Il giorno 28 marzo, inoltre, avrà luogo nella chiesa di San Pantalon, un concerto che vedrà protagonisti gli alunni del coro e gli allievi dei diversi indirizzi musicali delle due scuole. Il giorno successivo si assisterà al concerto dell’orchestra “I virtuosi italiani” nella chiesa della Pietà. In programma musiche di Vivaldi, Pachelbel, Albinoni, Tartini.

Così la magnifica esperienza veneziana si concluderà nella giornata di sabato con un giro turistico in Piazza S.Marco, ricordando la presenza dei Ceri di Gubbio in quel lontano 1928 in occasione della Mostra dei Costumi e delle Feste caratteristiche.

Tutta questa esperienza di ampio respiro è stata possibile grazie anche alla preziosa collaborazione del Maestro Claudio Gasparoni che ha messo in contatto la Mastro Giorgio-Nelli con la scuola “Dante Alighieri” e si è attivato per tutti i contatti necessari alla buona riuscita dell’iniziativa.

Gubbio/Gualdo Tadino

21/03/2019 15:24

Redazione