"L'Umbria prima regione fuori dal contagio: e' pronta alla fase 2": lo dicono l'Osservatorio nazionale salute e la Fondazione scientifica GIMBE

Stavolta non è nè la politica nè il mondo imprenditoriale, ma quello degli addetti ai lavori nella ricerca sanitaria a parlare: l'Umbria è già in prossimità dell'uscita dal tunnel dei contagi e sarà la prima regione italiana a poter aprire la strada al ritorno graduale alla normalità.

"Stop ai contagi da nuovo coronavirus «non prima di fine giugno in Lombardia e Marche». Le regioni del Centro-Nord in cui la diffusione di Sars-Cov-2 è iniziata prima, saranno «verosimilmente» le ultime a liberarsi dalla morsa di Covid-19. Le prime potrebbero essere Basilicata e Umbria invece in pole position già da domani, il 21 aprile; il Lazio dovrà probabilmente attendere «almeno il 12 maggio»; Veneto e Piemonte il 21 maggio; Emilia Romagna e Toscana non ne usciranno «prima della fine di maggio», mentre il Sud Italia potrà forse cominciare a vedere la luce «tra fine aprile e inizio maggio».

A disegnare la ’mappa è l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio.

A fare eco alle parole di Ricciardi, è la Fondazione Gimbe, istituto scientifico indipendente: in questo momento solo in Umbria l'epidemia di Covid-19 sembra abbastanza sotto controllo da permettere l'avvio di una 'fase 2'. E' la conclusione a cui è arrivata dopo aver elaborato un modello, basato sulla prevalenza e sull'incremento percentuale dei casi totali, per mappare e monitorare l'evoluzione del contagio e fornire uno strumento univoco per informare le decisioni di Governo e Regioni. Il modello ha diviso le regioni italiane in quattro categorie, contrassegnate da un colore diverso a seconda della gravità della situazione. Dall'eloborazione dei dati degli ultimi 7 giorni emerge che gli incrementi percentuali contagi ancora alti in quasi tutte le altre regioni. Con l'Umbria a fare da eccezione.

Perugia

20/04/2020 12:19

Redazione