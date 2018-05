"Raccontare per ricostruire": lunedi' a Roma la presentazione del progetto "Tv di comunita'" dedicato alle regioni colpite dal sisma

Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 11.30, a Roma, nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nel corso di una conferenza stampa, sarà presentata l’edizione 2018 del progetto “Tv di comunità” che quest’anno vedrà uniti i quattro Corecom di Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo sul tema “Raccontare per ricostruire”.

Saranno presenti il presidente dell'Agcom, Angelo Marcello Cardani, insieme ai due commissari, Mario Morcellini e Francesco Posteraro, il presidente del Corecom-Umbria, Marco Mazzoni con i colleghi Michele Petrucci (Corecom-Lazio), Cesare Carnaroli (Marche), Filippo Lucci (Abruzzo).

L’iniziativa nasce su impulso del Comitato umbro che lo scorso anno aveva lanciato un bando finalizzato alla realizzazione di 'video/audio-inchieste' per dare voce alle problematiche ed ai vari aspetti della vita dei territori colpiti dal sisma nel 2016. Il Corecom Umbria, l’anno scorso a Norcia in occasione della premiazione dei vincitori dell’edizione 2017 di “Tv di comunità”, aveva lanciato agli altri Comitati delle aree terremotate la proposta di condividere il progetto e promuoverlo insieme per l’edizione 2018. Lunedì 14, quindi, sarà ufficializzato il primo esito di questa collaborazione.

Dal Corecom-Umbria spiegano che si tratta di una sinergia per un progetto rivolto alle emittenti televisive e radiofoniche che intende dare un supporto alla valorizzazione e promozione dei territori di tutta l'Italia centrale, attraverso il racconto di buone notizie legate ai temi di economia, cultura, turismo e legami sociali. Appunto: “Raccontare per ricostruire”.

Perugia

12/05/2018 08:28

Redazione