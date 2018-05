Guanti e pennelli, sacchi neri e decespugliatore, rastrelli e forbicioni con tanta voglia di stare insieme in allegria: sono stati questi i piccoli e grandi "attrezzi" utilizzati per il progetto "Vivi la Via 2018".

Un evento che ha visto coinvolti lungo la Via di Francesco oltre 50 volontari legati al Masci Gubbio, agli scout, all'associazione 100 ramazze, all'accoglienza di San Francesco a Gubbio e al progetto diocesano "piccolAccoglienza Gubbio".

Una giornata di maggio ricca di allegria e colori con la pulizia della Via di Francesco nella zona vicino l'eremo di San Pietro in Vigneto dove ogni anno camminano oltre 1500 pellegrini diretti ad Assisi o addirittura a Roma. La giornata è iniziata con un piccolo momento presso la chiesa della Vittorina, a seguire il lavoro manuale e prima di pranzo una testimonianza di chi vive concretamente e con il cuore la Via di Francesco: i volontari della Contraternita di Sanjacopo di Compostella. Persone gentili e cordiali che ogni giorno in maniera discreta e silente, aiutano e rifocillano presso l'eremo i pellegrini che camminano nelle bellissime campagne eugubine. Poi il pranzo insieme e i tanti giochi organizzati dai ragazzi scout che hanno visto cimentarsi insieme grandi e piccoli protagonisti della giornata. Un evento locale molto gioioso e vivace sostenuto economicamente dalle offerte arrivate a Gubbio da tutto il Mondo da parte dei pellegrini che chiedono alla Diocesi di Gubbio le credenziali del pellegrino. Sono quasi raddoppiate rispetto il 2017, l'invio delle credenziale del pellegrino da parte dei volontari della "piccolAccoglienza Gubbio". Sidney e Washington, Bergamo e Taranto, Berlino e Praga sono solo alcune delle destinazione delle credenziali spedite dall'ufficio diocesano con sede in via Baldassini. Il progetto Vivi la Via 2018, coordinato dal Consorzio Francesco's Ways, ha visto partecipare oltre 20 comuni in Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lazio con attività per i grandi e bambini, passeggiate a piedi e a cavallo, conferenze, visite guidate ed escursioni enogastronomiche.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/05/2018 17:43

Redazione