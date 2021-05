5° gara Golf Country Club Caldese di Città di Castello

Nuovo appuntamento con il golf a Caldese di Città di Castello e, questa volta per la quinta sfida, lo sponsor è “Gala” Supermercati che con ricchi premi parteciperà alla riuscita delle 18 buche Stableford tra sabato 29 e domenica 30 maggio lungo il percorso del Club tifernate. Mai come questa volta l’interesse per la vetta della classifica si concentra tra golfisti toscani ed umbri che hanno annunciato già la loro numerosa partecipazione. In pratica il Golf Club Caldese si sta dimostrando sempre più un percorso con numerose difficoltà tecniche che portano i praticanti di questo sport, a cimentarsi in avvincenti 18 buche. Si tratta della quinta gara, questa che vede “Gala” Supermercati, un punto di riferimento per tutta la Valtiberina Toscana e per l’Alto Tevere Umbro, sponsor per la competizione.

Ecco quindi l’attuale classifica per le prime dieci posizioni: 1) Bianconi Cesare 27 punti, 2° Giusti Oliviero 24 punti, 3° Gavagni Lorenzo 22 punti, 4° Guazzolini Tommaso 19 punti, 5° Marcelli Diego 18 punti, 6° Dini Alessandro, Magalotti Giuliano e Togni Daniele 17 punti, 9° Alunno Alessandro 14 punti, 10° Grilli Giuseppe 13 punti.

Il Trofeo “Gala” sarà anche un importante punto di riferimento per i tanti giovani che si stanno avvicinando al Golf Club Caldese e che sono seguiti da Franco Valcelli e Alessandro Alunno assieme al Maestro Professionista Giovanni Losso che si è unito al Circolo Tifernate condividendo a pieno lo spirito legato alla crescita dei giovani, ma anche alla maggior conoscenza da parte dei cosiddetti anziani che stanno facendo esperienze positive proprio avvicinandosi al Golf Caldese. Al termine della sfida, domenica verso le 12,30, l’appuntamento con la premiazione e con i bellissimi premi messi in palio da “Gala” Supermercati.

Città di Castello/Umbertide

26/05/2021 17:30

Redazione