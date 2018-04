A Citerna serie di eventi inerenti al tema dell'infrastruttura ferrovia in Valtiberina

L’Amministrazione comunale di Citerna organizza una serie di eventi inerenti al tema dell'infrastruttura ferrovia in Valtiberina, diventato più che mai attuale, e che nel prossimo fine settimana entrerà nel vivo. In particolare sabato 14 aprile alle ore 11.00 nella sala de “Gli Ammassi” del palazzo comunale avrà luogo una Tavola rotonda dal titolo “ Passato, presente e futuro dell’infrastruttura ferroviaria in Valtiberina umbra e toscana” alla quale parteciperanno l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Toscana Vincenzi Ceccarelli, l’Assessore alle Infrastrutture dell’Umbria Giuseppe Chianella oltre ai Sindaci appunto della Valtiberina Umbro-Toscana. I lavori verranno introdotti dall’Ing. Giovanni Cardinali, esperto di infrastrutture e Paolo Chiasserini del Dopo-lavoro ferroviario di Arezzo che presenteranno i progetti riguardanti sia il recupero turistico-naturalistico dell’antico tracciato ferroviario attraverso la realizzazione di una ciclovia, sia del nuovo tracciato riguardante il collegamento ferroviario tra Sansepolcro e Arezzo. L’argomento, come è noto, è molto dibattuto – dichiara il Sindaco di Citerna Giuliana Falaschi – ed è arrivato il momento che gli Amministratori delle due regioni si ritrovino per discutere di temi che interessano lo sviluppo di tutta la vallata, indipendentemente dalla divisione netta rappresentata dal confine regionale e rimettano al centro del dibattito politico proprio le infrastrutture, affinché possa diventare un obiettivo condiviso da entrambe le regioni. All’incontro sono stati invitati a partecipare anche tutti i portatori di interessi locali, oltre a tutta la cittadinanza, affinché il dibattito sia il più ampio e condiviso possibile e possa consentire ai nostri rappresentanti istituzionali di prendere le decisioni migliori nell’interesse delle nostre comunità. Inoltre domenica 15 Aprile è stata organizzata una Camminata lungo parte del tracciato della Ferrovia Appennino Centrale nel tratto da Anghiari a Citerna. L'appuntamento per la partenza è fissato alle ore 8.30 presso la vecchia stazione di Anghiari. All’arrivo tutti i partecipanti, qualora lo desiderino, potranno usufruire del pranzo ad un prezzo agevolato preparato dalla Pro-Loco di Citerna e di una visita guidata del borgo medioevale per conoscere le bellezze artistiche e monumentali dello stesso ( per info e prenotazioni tel. ). A completamento di queste iniziative è stata allestita all’interno de “Gli Ammassi” di Citerna una Mostra fotografica dal titolo “ Ferrovia Appenino Centrale Arezzo-Fossato di Vico” con esposte foto della Vecchia Ferrovia ed una parte inedita di foto riguardante il tratto Umbertide-Sansepolcro interessato dagli attuali lavori, del Fotografo Carlo Campi, che resterà aperta fino al 22 di aprile.

Città di Castello/Umbertide

11/04/2018 17:43

Redazione