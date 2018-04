A Foligno è tutto pronto per "Festa di Scienza e Filosofia"

Hanno già raggiunto quota ottomila le prenotazioni in vista dell’ottava edizione di Festa di Scienza e Filosofia, dal titolo “L’avventura dell’uomo. Da quale passato, verso quale futuro”, in calendario dal 26 al 29 aprile prossimi a Foligno. I numeri, nel dettaglio, parlano infatti di 8mila posti già occupati su 12mila, pari cioè al 65,12 per cento di quelli disponibili. Più della metà, dunque. Molte le conferenze già sold out, a cominciare da quelle che vedranno protagonisti l’astronauta Paolo Nespoli e il fondatore di Emergency, Gino Strada, ma non solo. Non è infatti più possibile prenotare, tra gli altri, gli incontri con il matematico Piergiorgio Odifreddi, con il filosofo Vito Mancuso, con il sociologo Paolo Crepet e con il giovane ricercatore folignate Daniele Bartoli. Il corposo programma messo a punto per questo 2018 dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno - in collaborazione con Oicos Riflessioni, la Regione Umbria e il Comune di Foligno - prevede, però, la presenza di ben 105 relatori, per un totale di 114 conferenze, tutte gratuite, tra quelle dedicate alle scuole e quelle aperte al pubblico. Promossa con il sostegno di Banca Intesa, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e il Gal Valle Umbra e Sibillini, la manifestazione prenderà ufficialmente il via giovedì 26 aprile con l’inaugurazione alla presenza di istituzioni locali e regionali, a cui seguirà - com’è ormai noto - l’incontro con Gino Strada. Ad anticipare il taglio del nastro sarà però, nella serata di mercoledì 25 aprile, l’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Foligno e con Theatre Dance Division. In programma, alle 21, all’Auditorium San Domenico si terrà, infatti, l’evento “Scienza in danza”, a cura di Margherita Cappelletto del Cnr e con la supervisione scientifica di Riccardo Cioffi dell’Inaf, con il pubblico interprete in scena. Il giorno dopo invece - come detto - si entrerà nel vivo della grande Festa culturale dell’Umbria con i grandi nomi del mondo scientifico e filosofico del panorama nazionale ed internazionale. Oltre ai già citati Gino Strada, Paolo Nespoli e Piergiorgio Odifreddi, infatti, ad arrivare a Foligno saranno, tra i tanti, anche Paolo Mieli, Giovanni Maria Flick, Domenico De Masi e i cinque referenti della manifestazione: dal presidente dell’Asi, Roberto Battiston al genetista Edoardo Boncinelli, passando per i filosofi Silvano Tagliagambe e Giulio Giorello e fino ad arrivare al linguista Massimo Arcangeli. Dalla teoria, poi, alla pratica, con Experimenta, insieme di laboratori e dimostrazioni curato da Corrado Morici. Accanto alla mostra “La Chimica. Storia, scienza, società”realizzata con il sostegno di Novamont Spa e con il supporto di 3DBit, si terranno infatti anche tante altre attività, molte delle quali vedranno in prima fila l’Università degli Studi di Perugia. E’ il caso, ad esempio, dei laboratori di geologia. Ed ancora la collaborazione con realtà come l’Airc, con cui è stato messo a punto un laboratorio per conoscere meglio “il nemico”, ossia il cancro. Attenzione anche ai più piccoli con le attività realizzate da Multiverso Coworking. Ed infine uno “Spazio libri” con quattro diverse presentazioni dedicate alla conoscenza dell’Universo e del futuro del nostro pianeta, visite guidate tra residenze nobiliari, palazzi storici e musei ed escursioni nella montagna folignate. Tra gli eventi collaterali anche il “Progetto Europa”, mini ciclo di conferenze con i giovani per i giovani, che vedrà intervenire lo storico Luca Mariani e il fondatore di Acmos, Davide Mattiello. Il programma dell’ottava edizione è stato illustrato lunedì 16 aprile nella Sala Pio La Torre di Palazzo Orfini Podestà, a Foligno.

Foligno/Spoleto

16/04/2018 14:09

Redazione