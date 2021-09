A Sansepolcro i balestrieri eugubini conquistano le posizioni di onore. Vittoria al biturgense Romolini

Il biturgense Federico Romolini ha vinto il tradizionale Palio della Balestra tra Sansepolcro e Gubbio disputato oggi in terra toscana. I balestrieri eugubini si sono dovuti accontentare, si fa per dire, del secondo e terzo posto rispettivamente con Alessio Monacelli e Stefano Casagrande. Al banco di tiro si sono alternati 95 balestrieri, 53 in rappresentanza dei balestrieri toscani e 43 di quelli eugubini. Un risultato comunque importante nel contesto di una manifestazione che si esalta ogni volta con il sapore inconfondibile del folklore autentico e della tradizione ininterrotta, grazie ai quali ha scritto nel corso dei secoli pagine esaltanti sfruttando il fascino della balestra antica all’italiana. Meritati gli applausi che hanno accompagnato la premiazione effettuata dai sindaci di Sansepolcro e Gubbio, Cornioli e Stirati e dall’artista biturgense Mario Dolfi, autore del bel Palio sventolato a lungo e con legittima soddisfazione dal vincitore.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/09/2021 21:11

Redazione