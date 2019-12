Ad Assisi l'evento internazionale "21 Minuti Awareness"

E' in corso ad Assisi fino a domenica prossima l' evento internazionale "21 Minuti Awareness" dedicato alle idee per un futuro sostenibile. Con l' organizzazione dell' iniziativa la Fondazione Patrizio Paoletti risponde all' appello lanciato il 5 novembre 2019 da più di 11 mila scienziati di 153 Paesi del mondo, che hanno firmato e pubblicato sulla rivista BioScience dell' Università di Oxfordun documento sull' emergenza climatica globale. Che cosa possiamo fare per il nostro pianeta e per il nostro futuro? È questa la domanda alla quale l' evento cercherà di rispondere con i contributi di relatori del mondo della filosofia, dell' arte, della scienza e dell' economia, in un percorso che si concluderà l' 8 dicembre con "Da Francesco a Leonardo, uomini del terzo millennio", incontro-spettacolo di Patrizio Paoletti che celebra, nella terra di Francesco, il 500/o anniversario della morte del grande genio toscano. La Fondazione Patrizio Paoletti ha scelto proprio Assisi per lanciare il tema dell' emergenza climatica globale, che guiderà il format di 21 minuti anche nei prossimi anni. "La città umbra- spiegano i promotori dell' iniziativa - è un modello di sostenibilità e il perché è facile da comprendere se guardiamo ai dati: nei primi mesi del 2019 la città ha raggiunto una percentuale record di raccolta differenziata pari al 73%, evitando per il secondo anno consecutivo l' aumento della tassa sui rifiuti. E' stata definita la 'città dell' ecologia' , ricca di iniziative", ma "naturalmente quella della Fondazione è anche una scelta simbolica nel segno di San Francesco, di cui ricorre quest' anno il 40/o anniversario della proclamazione come Patrono dell' ecologia". Assisi è il luogo dove Fondazione ha incentrato la sua attività di ricerca e dove ha creato uno dei suoi progetti educativi d' avanguardia: Assisi International School (Ais), scuola dell' infanzia, grado che ha sempre fatto della sostenibilità il valore fondante della sua didattica. Nel corso della conferenza, le idee per "ripensare il mondo" vengono raccontate da speaker di eccellenza, ognuno dei quali ha 21 minuti per condividere il proprio contributo attraverso presentazioni o performance artistiche. Dalla sua nascita nel 2009, 21 Minuti ha riunito più di 150 speaker di rilevanza internazionale - premi Nobel, scienziati, leader, architetti, filosofi, imprenditori, creativi, artisti, sportivi, economisti - raggiungendo un pubblico di migliaia di persone in presenza e centinaia di migliaia attraverso la diffusione mondiale on-line.

Assisi/Bastia

06/12/2019 16:34

Redazione