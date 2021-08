Al via la settimana più rovente dell'estate, caldo intenso fino a 43-45 gradi

Ondata di caldo africano al via. Quella che sta per iniziare sarà la settimana più rovente dell'estate. L'afa si farà sentire distintamente anche al Centro con massime oltre i 35-36 gradi, con picchi di 39-41 gradi su valli e pianure interne di Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, ed Emilia. Roventi correnti in risalita dal Nord Africa, con valori di ben 28-30°C a 1500 metri circa, si porteranno gradualmente sulle Isole maggiori e su parte dell’Italia centro meridionale, facendo salire le temperature anche oltre i 40°C.

Perugia

08/08/2021 21:13

Redazione