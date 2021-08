Allievi: Scappini vince a Mocaiana ed è campione provinciale perugino

Sul traguardo di Mocaiana sfreccia per prima la ruota di Samuele Scappini del Team Fortebraccio, che così conquista sia il Trofeo Biesse Medica - Memorial Salvatore Castellani sia il titolo provinciale perugino. La gara per allievi (72 chilometri, percorsi in 01:44:00 alla media oraria di 41,538) è stata organizzata dalla Gubbio ciclismo Mocaiana e ha visto al via 163 corridori. Nel corso dei quattro giri previsti ci sono alcune fughe, l’ultima delle quali vede protagonista un drappello, che va poi sgranandosi. A circa 2000 metri dal traguardo il plotone riassorbe gli ultimi fuggitivi. L’epilogo è in volata, al termine della quale Scappini conquista il successo. Tra gli ospiti intervenuti, c’erano Gabriele Damiani, assessore allo Sport e Turismo del Comune di Gubbio, e Francesca e Renata, figlia e moglie di Salvatore. Sul secondo gradino del podio è salito Elia Basile (Multicar Amarù - Equipe Sicilia) e sul terzo Tommaso Bambagioni (Pedale Toscano Ponticino). A seguire: Jacopo Ficaccio (Marco Pantani Official Team), Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana), Alessandro Failli (Gs Olimpia Valdarnese), Simone Melfi (Pedale Azzurro Rinascita), Riccardo Drei (Pedale Azzurro Rinascita ), Matteo Valentini (Eurobike Riccione) e Alessio Giannelli (Gs Olimpia Valdarnese).

Gubbio/Gualdo Tadino

22/08/2021 15:04

Redazione