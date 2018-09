Anche Contessa e Flaminia tra le direttrici che tornano di competenza Anas: dal 1 ottobre numerose novita' viarie in Umbria

Novità sul fronte viabilità, ma stavolta non si tratta di problematiche di traffico, ma di competenza.

Dal prossimo 1 ottobre Anas-Società del Gruppo FS Italiane, Agenzia del Demanio, Regione Umbria e Province di Perugia e Terni hanno sottoscritto i verbali che attuano il passaggio alla competenza di Anas di circa 243 km di strade regionali e provinciali (ex statali) in Umbria. Contestualmente, sono stati trasferiti alla Regione i tratti delle statali 77 “della Val di Chienti” e 318 “di Valfabbrica” ormai sottesi dalle nuove direttrici realizzate da Quadrilatero per 45 km complessivi.

Il passaggio, dal 1 ottobre prossimo, conclude l’iter di rientro avviato nell’agosto 2017 con l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni per la revisione delle reti di 11 Regioni, per circa 3.500 km di strade, e proseguito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018

Nel dettaglio, passano da Regione Umbria ad Anas le seguenti ex strade statali: 3 “Flaminia” per 21,3 km tra Fossato di Vico e il confine marchigiano; 71 “Umbro Casentinese” per 96 km dal confine con la provincia di Viterbo al confine con la provincia di Arezzo; 74 “Maremmana” per 10,5 km dal confine con la provincia di Viterbo all’innesto della ex SS71; 146 “di Chianciano” per 670 metri nei pressi del confine toscano verso Chiusi; 209 “Valnerina” per 29,2 km da Terni a Sant’Anatolia di Narco; 320 “di Cascia” per 12,2 km da Cascia all’innesto sulla SS685; 361 Septempedana per 10,5 km da Nocera Umbra all’innesto della SS3; 418 “Spoletina” per 16,4 km tra Acquasparta e San Giovanni di Baiano; 452 “della Contessa” per 9,5 km da Gubbio al confine marchigiano; 471 “di Leonessa” per 15,7 km dal confine con la provincia di Rieti all’innesto della SS685.

Passano inoltre da Provincia di Perugia ad Anas i tratti delle strade provinciali 169, 170 e 172 che compongono il percorso Pierantonio (innesto E45) - San Giovanni del Pantano - Mantignana (innesto raccordo Perugia-Bettolle) per complessivi 20,6 km.

Infine, passano da Anas a Regione Umbria i tratti delle strade statali 77 “della Val di Chienti” e 318 “di Valfabbrica” per complessivi 45 km ormai sottesi dalle nuove direttrici realizzate nell’ambito del progetto Quadrilatero, rispettivamente Foligno-Civitanova Marche e Perugia-Ancona.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/09/2018 10:32

Redazione