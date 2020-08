Anche il Digipass di Gubbio protagonista a settembre alla rassegna "L'isola di Einstein"

C’è anche il Digipass di Gubbio tra i protagonisti de “L’Isola di Einstein”, il festival internazionale di spettacoli scientifici che si tiene all’Isola Polvese da ormai 6 anni, con oltre 50mila visitatori da 18 nazioni e un programma che lo rendo unico nel suo genere. I protagonisti in scena, infatti, sono esperimenti, fenomeni naturali e storie di scienza che divertono, incuriosiscono e appassionano. A presentarli sono artisti, divulgatori e scienziati di tutto il mondo, capaci di affascinare grandi e piccini condividendo la loro passione per la scoperta. Quest’anno il festival si sdoppia e si svolgerà, seguendo tutte le normative per la prevenzione del Covid, all’Isola Polvese e a Castiglione del Lago i prossimi 5 e 6 settembre.

I laboratori a cura di Digipass saranno due: il primo si terrà sabato alle 14 e si intitola “Reazione a catena”: piccoli motori, ventole, ingranaggi elettronici e pezzi di robotica educativa verranno messi a disposizione dei più curiosi per dar vita a costruzioni creative, e anche un po’ folli, in grado di scatenare vere e proprie reazioni a catena. Altrettanto spettacolare il laboratorio che Digipass terrà domenica, alle 18, insieme a Digipass Media Valle Tevere e Ideattivamente: forme geometriche, logica e frattali daranno vita a un gioco collaborativo nel quale il risultato sarà l’unione delle singole costruzioni che porterà all’ottenimento di una piramide finale. I laboratori saranno a partecipazione gratuita ma con obbligo di informazione. Tutte le info e le modalità di partecipazione sono sul sito del festival www.isoladieinstein.it.

“Partecipiamo con orgoglio, chiamati dalla Regione, ad un festival importante, in grado di unire divertimento e scoperta scientifica - sottolinea l’assessore all’Agenda digitale Giovanna Uccellani - insieme ai Digipass della Media Valle del Tevere, di Perugia e Assisi, nella bellissima cornice del Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, daremo vita a un laboratorio che saprà coinvolgere i nostri ragazzi e i tantissimi che prenderanno parte alla manifestazione, ulteriore prova della bontà del lavoro che stiamo svolgendo insieme al Digipass Gubbio e ai tanti giovani che partecipano alle nostre attività”.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/08/2020 09:24

Redazione