Area di crisi nell'Eugubino-Gualdese? "Sarebbe un riconoscimento importante, anche frutto del lavoro svolto nei consigli comunali congiunti": Stirati a TRG sulla visita di Di Maio

Area di crisi nell'Eugubino-Gualdese? "Sarebbe un riconoscimento importante, anche frutto del lavoro svolto nei consigli comunali congiunti svoltisi a Palazzo Pretorio nelle scorse settimane e che ci hanno visto promotori in prima fila": a parlare è il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati che commenta a TRG l'attesa visita di domani del ministro del Lavoro, Di Maio e le prospettive del riconoscimento di area di crisi complessa per tutto l'Alto Chiascio come emerso lunedì nel vertice al Ministero sul caso Tagina. "Rafforzare anche i rapporti con le Marche sarà decisivo, perchè è un'area che ha caratteristiche comuni e da un decennio vive una crisi profonda" ha aggiunto Stirati. L'intervista nel tg delle 19.30 e 20.20 su stasera su canale 11.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/09/2018 19:05

Redazione