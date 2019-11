Arrestati in Umbria i componenti della "banda dell'Audi" che razziava abitazioni nelle Marche

Sono finiti in manette i presunti componenti della cosiddetta ' banda dell' Audi' responsabile di molteplici furti tra Ancona e Macerata: i militari del Norm di Osimo e delle Stazioni di Osimo e Filottrano (Ancona) hanno arrestato in provincia di Perugia quattro uomini di origine albanese tra i 27 e i 39 anni a cui vengono contestati vari reati: furto aggravato in abitazione, porto abusivo d' armi, ricettazione di targhe rubate, possesso ingiustificato di arnesi da scasso, uso di documenti falsi e detenzione di droga a fini di spaccio.

Dopo alcuni furti avvenuti a Fabriano (Ancona) i militari hanno inseguito fino ad Assisi cinque malviventi, che questa volta viaggiavano su un' Alfa Giulietta, con targa rubata a Castelbellino (Ancona), segnalata dai residenti. Tre sono stati bloccati subito, dopo una colluttazione, un quarto successivamente in b&b a Trevi; un quinto è riuscito a fuggire. L' Audi A4 S4, intestata a un prestanome di Roma, è stata trovata dai carabinieri in una carrozzeria di Spoleto.

A bordo della Giulietta sono stati trovati una smerigliatrice con vari dischi, un piede di porco, serie di cacciavite, berretti e altri arnesi atti allo scasso. Uno degli arrestati, 27enne, aveva nella cintura dei pantaloni una pistola Beretta cal. 7,65 rubata il 6 luglio scorso in un' abitazione ad Ancona. In un' unità abitativa sono stati rinvenuti numerosi monili in oro, preziosi e gioielli, apparati radio scanner portatile, passaporti, carte d' identità e patenti di guida albanesi false. Nella stanza del bed and breakfast dov' è stato rintracciato uno dei quattro arrestati i militari hanno trovato 165 gr di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi, oltre a 4.780 euro, un jammer per intercettare comunicazioni, un chilogrammo di monili in oro, tanti preziosi e gioielli. L' Audi A4 individuata a Spoleto è stata sequestrata. Dal fotosegnalamento di un 39enne è emersao che era gravato da un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per evasione emessa il 23 marzo 2018 dal gip di Rieti. I tre arrestati ad Assisi sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Perugia-Capanne; il quarto in quella di Spoleto. Nei prossimi giorni i carabinieri avvieranno attività di riconoscimento della refurtiva per individuare le vittime e per restituire quanto sottratto durante i furti.

Foligno/Spoleto

21/11/2019 19:26

Redazione