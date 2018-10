Assisi: attesi domani oltre 10 mila pellegrini per le celebrazioni di San Francesco

Sono attesi 10 mila pellegrini ad Assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d' Italia, prevista per domani, giovedì 4 ottobre. Quest' anno sara' la Regione Campania a rendere omaggio al Santo, con l' offerta dell' olio per le lampade votive che ardono dinanzi alla sua tomba nella basilica di San Francesco e alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Per facilitare l' accesso, per motivi di ordine pubblico e regolare l' afflusso alle basiliche, sono stati predisposti pass gratuiti. Si potra' assistere alla solenne celebrazione di domani alle ore 10 da un maxischermo davanti alle chiese. Anche per partecipare alle messe in Basilica Inferiore i pellegrini dovranno essere provvisti di pass che potranno essere ritirati e richiesti, fino ad esaurimento, entro le 18 di mercoledi' 3 ottobre all' Ufficio informazioni della Basilica di San Francesco oppure il giorno successivo dalle 8 alle 11 all' infopoint allestito in piazza San Pietro ad Assisi. Le celebrazioni in Basilica Inferiore si terranno dalle 6 alle 12 e saranno trasmesse in diretta sul canale facebook ufficiale di San Francesco d' Assisi e sul sito sanfrancesco.org. La Messa solenne delle 10, dove si terra' l' accensione della lampada votiva e il successivo discorso alla Nazione del presidente del Consiglio, verra' trasmessa in diretta su Rai1.

Assisi/Bastia

03/10/2018 18:03

Redazione