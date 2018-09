Assisi, attesi oltre 10 mila pellegrini il 4 ottobre per le celebrazioni di San Francesco

Sono attesi 10 mila pellegrini ad Assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d' Italia, prevista per il prossimo 4 ottobre. Quest' anno sara' la Regione Campania a rendere omaggio al Santo, con l' offerta dell' olio per le lampade votive che ardono dinanzi alla sua tomba nella basilica di San Francesco e alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Per facilitare l' accesso, per motivi di ordine pubblico e regolare l' afflusso alle basiliche, sono stati predisposti pass gratuiti. Si potra' assiste alla solenne celebrazione del 4 ottobre alle 10 da un maxischermo davanti alle chiese. Anche per partecipare alle messe in Basilica Inferiore i pellegrini dovranno essere provvisti di pass che potranno essere ritirati e richiesti, fino ad esaurimento, entro le 18 di mercoledi' 3 ottobre all' Ufficio informazioni della Basilica di San Francesco oppure il giorno successivo dalle 8 alle 11 all' infopoint allestito in piazza San Pietro ad Assisi. Le celebrazioni in Basilica Inferiore si terranno dalle 6 alle 12 e saranno trasmesse in diretta sul canale facebook ufficiale di San Francesco d' Assisi e sul sito sanfrancesco.org. La Messa solenne delle 10, dove si terra' l' accensione della lampada votiva e il successivo discorso alla Nazione del presidente del Consiglio, verra' trasmessa in diretta su Rai1.

Assisi/Bastia

29/09/2018 17:12

Redazione