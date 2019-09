Assisi: la Toscana offre l'olio per la lampada di San Francesco

Mancano ormai poche settimane al pellegrinaggio che porterà la Toscana ad Assisi per offrire l' olio per la lampada che da 80 anni ormai arde dinanzi alla tomba di San Francesco Patrono d' Italia. La Toscana da mesi si sta preparando al pellegrinaggio che si svolgerà il 3 e 4 ottobre: e la riflessione sul messaggio francescano proseguirà anche dopo, con un concorso che coinvolgerà tutte le scuole della Toscana. Il programma del pellegrinaggio, e le iniziative collegate, sono stati presentati questa mattina dal vescovo di Grosseto Rodolfo Cetoloni, delegato dalla Conferenza Episcopale Toscana (insieme al vescovo di Pitigliano, Sovana e Orbetello Giovanni Roncari) per l' organizzazione dell' evento. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l' Assessore regionale all' istruzione, Cristina Grieco, e il Direttore generale dell' Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia. "C' è stato un gran lavoro di preparazione, e una bella risposta sia da parte delle diocesi sia nell' ambito della Regione e dei comuni toscani" ha sottolineato Cetoloni: il pellegrinaggio infatti coinvolgerà le parrocchie, le varie componenti della famiglia francescana presenti in toscana ma anche le istituzioni civili: sarà il Sindaco di Firenze, a nome dei sindaci di tutti i Comuni della Toscana, ad offrire l' olio.

Assisi/Bastia

05/09/2019 16:18

Redazione