Dopo due stagioni come guida in campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia arriva il saluto della schiacciatrice toscana Veronica Angeloni, a lei il merito di essere stata il primo capitano della storia del club in Serie A1. Da tutta la società un grazie per l'impegno e la passione profusa nel ricoprire l'incarico, con un sincero augurio di buona fortuna, per il suo futuro professionale e privato.

Perugia

18/04/2021 16:24

Redazione