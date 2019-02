Basket A2 donne, ancora un'impresa della Bottega del Tartufo Umbertide che piega il Selargius 79-48

Strepitosa La Bottega del Tartufo Umbertide che rifila un trentello al San Salvatore Selargius. Punteggio finale 79-48 per le bianco-azzurre.

Un match giocato punto a punto solo nel primo quarto, poi le ragazze di coach Contu hanno preso il largo dominando l'incontro. In doppia-doppia tra le umbertidesi Andrijana Cvitkovic con 10 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra due Federica, Pompei e Giudice, entrambe top scorer con 16 punti a testa. Prestazione maiuscola di Elisa Spigarelli che raggiunge il suo high in carriera con 14 punti. Molto bene anche Beatrice Olajide che va a referto con 13 punti segnati.

La Bottega del Tartufo Umbertide raggiunge quota 28 punti in classifica e mantiene la sesta posizione. Inoltre le umbertidesi si portano in vantaggio negli scontri diretti contro le selargine.

La vittoria di oggi mostra ancora le potenzialità di una squadra meravigliosa, formata da ragazze giovani ed instancabili, capaci di stupire sempre di più.

Ottimo l'afflusso di pubblico con 160 spettatori, nonostante la palla a due fissata alle 16.

Prossima partita di nuovo in casa, domenica 3 marzo alle 18 contro Civitanova Marche.

Città di Castello/Umbertide

25/02/2019 10:24

Redazione