Basket, C Gold: le 4 Umbre nel girone con formazioni marchigiane ed abruzzese. Valdiceppo saluta coach Formato

Basket, Serie C Gold: c'è l'ufficialità sul girone che vedrà al via 13 squadre, di cui 6 delle Marche con Osimo, Falconara, Matelica, San Benedetto del Tronto, Bramante Pesaro e Pisaurum, 4 dell'Umbria con la ripescata Perugia, la neopromossa Virtus Assisi, Valdiceppo e Foligno e 3 compagini abruzzesi, ovvero Chieti, Lanciano e Vasto. Il via alla stagione regolare è previsto per il weekend del 28-29 Settembre con il girone di andata che terminerà nel weekend del 21-22 Dicembre. Dopo la sosta per le festività di fine anno si ripartirà con l'inizio del girone di ritorno nel weekend 4-5 Gennaio, per chiudere la regulare season Domenica 5 Aprile.

Intanto si separano le strade di coach Salvatore Formato e Sicoma Valdiceppo, con la società ponteggiana che nei prossimi giorni nominerà il nuovo allenatore

Perugia

25/07/2019 14:41

Redazione