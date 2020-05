Basket Foligno, resta l'amaro in bocca per i playoff sfumati. Coach Pierotti: "Un vero peccato ma comunque stagione ottima". Intanto partono i corsi e i clinic online per gli allenatori

Sogno infranto. E' quanto successo alla Lucky Wind Ubs Basket Foligno, che ha sin dall'incipit da prima della classe la classifica del campionato di C Gold e al momento dell'interruzione causa Coronavirus occupava proprio la prima posizione assieme a Matelica e Bramante Pesaro. Purtroppo la vittoria interna di un punto contro Sambacanestro rimarrà per diverso tempo l'ultimo match disputato dai folignati, con la Federazione pallacanestro che ha prima sospeso e poi annullato senza vincitori ne vinti tutti i campionati. Resta così l'amarezza per non aver disputato dei playoff che i falchetti avrebbero affrontato con enorme entusiasmo e consapevolezza di poter ambire ad uno storico salto di categoria ma anche la soddisfazione per un notevole upgrade sia nel collettivo che nei singoli:

"I playoff sono il motivo per cui uno lavora tutto l'anno - dichiara ai nostri microfoni il coach del Basket Foligno Paolo Pierotti - e la possobilità di giocarsi le carte nella post season è saltata completamente. C'è voluto un po' di tempo per metabolizzare questo stop, poi piano piano stiamo provando a ripartire anche se ancora solo in fase programmatica e strategica. Inutile dire che l'amaro in bocca è tanto e rimane, visto il campionato che stavamo facendo e peraltro dopo un periodo di appannamento dovuto anche a tanti infortuni eravamo in crescita e potevamo senza dubbio dire la nostra nei playoff, peccato. La crescita di squadra e al contempo di diversi elementi è stata evidente e anche il lavoro fatto nel settore giovanile è stato ottimo. Per la prima squadra senza dubbio è cresciuto tanto Giacomo Tosti e anche Enrico Dolci, classe 2001, ha dimostrato di avere qualità importanti"

Coach Pierotti è anche punto di riferimento del Comitato Nazionale Allenatori della Fip che, visto il periodo emergenziale, ha attivato un nuovo canale interattivo e digitale per la formazione di tecnici e preparatori fisici coinvolgendo relatori di caratura nazionale:

"Stiamo facendo delle lezioni online per i corsisti del corso allievo allenatore - spiega Pierotti - che sono in collaborazione con le Marche e c'è già stata la prima con un'ottima partecipazione. Inoltre abbiamo organizzato anche dei clinic: Lunedì 11 ci sarà quello curato da Coach Andrea Capobianco, CT della nazionale femminile, e dal folignate Andrea Fabrizi che è assistente allenatore in A2 a Casale. Quindi mercoledì 13 ci sarà un clinin riservato ai preparatori fisici con i preparatori umbri Lorenzo Taliento e Andrea Giottoli oltre ad altri provenienti da Abruzzo e Campania mentre lunedi' 18 ci sarà Alessandro Guidi per l'attività giovanile. Non è semplice fare lezione in videoconferenza ma ci stiamo investendo e lavorando con proficui risultati"

Questo nella speranza che l'epidemia si affievolisca prima possibile e si possa quanto prima tornare a giocare con la palla a spicchi in mano, con alcune attività che potrebbero ripartire già in estate se l'evoluzione del virus lo consentirà

"La nostra idea è quella di ripartire prima possibile - analizza Pierotti - certamente nelle fore che sarà possibile e ad oggi è prematuro diro come. Io spero che quest'estate si possa lavorare, noi allenatori siamo disponibili e considerando che probabilmente anche le vacanze saranno in forma ridotta, magari anche per scelta, e la speranza è di tornare a lavorare per recuperare questi mesi in cui tutto si è fermato"

Foligno/Spoleto

08/05/2020 19:17

Redazione