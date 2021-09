Bilancio della mostra 2021 di Tiferno Comics dedicata a Paolo Eleuteri Serpieri

Dopo il successo delle iniziative dedicate ai grandi anniversari della storia avviate l'anno scorso proprio in occasione del cinquecentenario della nascita di Raffaello, gli Amici del Fumetto, in collaborazione con la casa editrice toscana Kleiner Flug, nota in tutta Italia per la pubblicazione di fumetti di carattere storico, propongono altri importanti appuntamenti a contorno della mostra di Paolo Eleuteri Serpieri. Dante Alighieri e Napoleone Bonaparte, di cui si celebra nel 2021, rispettivamente il settecentenario ed il duecentenario della morte, saranno i protagonisti delle iniziative. Si inizia con Dante: l'appuntamento è sabato 25 settembre, alle ore 11, presso il loggiato del parco di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Ospite dell'evento sarà Angelica Regni, disegnatrice della storia a fumetto dedicata al viaggio ultraterreno del Sommo Poeta. L'opera della Regni, pubblicata dalla casa editrice Kleiner Flug, esattamente come la trilogia dantesca è divisa in tre parti. Un'occasione, quella di sabato, per ripassare i più celebri canti dell'opera di Dante leggendoli tra le immagini del fumetto, abilmente realizzato dalla Regni che ha seguito la sceneggiatura, tra gli altri, di Alessio D'Uva. Invitato all'iniziativa tifernate, dispiaciuto D'Uva, direttore della scuola internazionale di Comics di Firenze, non potrà partecipare per impegni lavorativi. Ad accogliere Angelica Regni sarà il presidente Gianfranco Bellini e i suoi "Amici del Fumetto". Prosegue, nel frattempo, la mostra dedicata a Paolo Eleuteri Serpieri, allestita al piano nobile di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Numerosi sono stati i visitatori che hanno saluto la splendida scalinata del palazzo rinascimentale tifernate per ammirare la più completa mostra dedicata all'opera del disegnatore romano. Molti sono stati gli estimatori delle storie western o fantascientifiche tipiche di Serpieri a raggiungere Città di Castello per non perdersi l'esposizione, molti, però, sono stati anche gli altotiberini che hanno voluto scoprire o conoscere meglio l'arte di questo importante personaggio del fumetto, non solo italiano, ma internazionale. La mostra rimarrà aperta fino al 24 ottobre, e sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Per info e prenotazioni contattare il numero 3661894049 o inviare una mail a tifernocomics@gmail.com.

Città di Castello/Umbertide

23/09/2021 17:32

Redazione