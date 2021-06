C.Castello: Coronavirus, ieri quattro guarigioni e nessun nuovo caso di positività

“Continua la discesa dei contagi da Coronavirus a Città di Castello, perché ieri abbiamo avuto quattro guarigioni e nessun nuovo caso di positività”. E’ quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, aggiornando a 22 il numero dei concittadini attualmente in isolamento contumaciale per Covid-19. “I numeri testimoniano ulteriormente che i tifernati continuano a rispettare le disposizioni, anche se è comprensibile che ci sia voglia di liberarsi di restrizioni con cui conviviamo da tantissimo tempo”, rileva il primo cittadino, nel ribadire “l’importanza di osservare le precauzioni raccomandate”. “L’amministrazione comunale sta facendo la propria parte per tornare a offrire le iniziative pubbliche che consentano la ripresa della socialità e dell’economia”, sottolinea Bacchetta, rimarcando il “ringraziamento alle forze dell’ordine, che insieme alla Polizia Municipale, stanno assicurando il necessario presidio dei luoghi principali della città e del territorio”.

Città di Castello/Umbertide

25/06/2021 13:45

Redazione