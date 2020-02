C.Castello: sabato a Malakos laboratori per bambini di tutte le età

Appuntamento con la scienza sabato 15 febbraio a Malakos, il museo malacologico del Polo espositivo di Garavelle, dove sono in programma attività rivolte ai bambini di tutte le età. Gli ecosistemi marini, con le meravigliose relazioni fra esseri viventi e ambiente, saranno protagonisti del laboratorio “Puzzle del Mare”, nel quale alle ore 10.30 e alle ore 11.30 i piccoli di 4 e 5 anni potranno costruire un ambiente subacqueo e avranno l’opportunità di partecipare a un gioco a sorpresa da fare insieme. Il costo dell’attività a bambino è di 4 euro, con ingresso gratuito per gli accompagnatori. Alle ore 17.00 e alle ore 21.00 i bambini dai 6 ai 10 anni potranno prendere parte al laboratorio dal titolo “Darwin e l’indizio mancante”, un appassionante viaggio alla scoperta della celebre teoria sull’origine e sull’evoluzione dell’uomo che darà l’opportunità di conoscere meglio il funzionamento delle cellule e assistere all’estrazione del Dna. L’attività verrà proposta al costo di 7 euro a bambino (scontato a 6 euro per i fratelli), con ingresso libero per gli accompagnatori. Per entrambi i laboratori è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 349.5823613 o attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@malakos.it. A disposizione dei bambini da zero a 5 anni ci saranno il Baby Habitat, la Sala relax (con fasciatoio, scalda biberon e scalda pappa, kit pannolini), lo scaffale book-crossing e la libreria del mare. Per gli accompagnatori saranno fruibili anche le sale espositive del museo.

Città di Castello/Umbertide

13/02/2020 13:42

Redazione