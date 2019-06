Caldo: in arrivo aria bollente dal Sahara, temperature fino a 43 gradi

Ancora poche ore e un' eccezionale ondata di caldo africano - con aria bollente proveniente dal deserto del Sahara- colpira' molte regioni del nostro Paese. A prevederlo sono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui le temperature gia' elevate degli ultimi giorni sono destinate a salire fino a raggiungere punte record.Tra oggi e domani il grande caldo interessera' per lo piu' la Sardegna, con il termometro anche oltre quota 40. Ma l' escalation di caldo sara' sensibile soprattutto da mercoledi', per toccare il suo apice tra giovedi' 27 e venerdi' 28: in queste due giornate al centro e al nord Italia si potranno toccare valori di caldo record con picchi fino a 41-43 gradi a nord ovest (ad Alessandria e Pavia, ad esempio) e 40 in molte aree della Pianura padana (Milano, Bologna, Ferrara, Padova) e in alcune zone interne della Toscana (Firenze). Fara' caldissimo anche su Umbria e Lazio, con la colonnina di mercurio che a Perugia e Roma raggiungera' i 38-39 gradi. Andra' un po' meglio al sud dove non si dovrebbe salire oltre i 34-35 gradi. La redazione de ilmeteo.it prevede che, secondo le ultime elaborazioni, gia' da sabato 29 le temperature potrebbero perdere qualche grado al nord per un primo, timido cedimento della rovente "bolla africana". Per i giorni successivi non si intravede pero' ancora un deciso cambio della circolazione generale: sara' probabilmente solo il nord a godere di temperature meno soffocanti.

Perugia

24/06/2019 10:50

Redazione