Caldo record la prossima settimana: temperature sopra i 35 gradi, Perugia tra le citta' con bollino rosso

Sarà estate vera, anzi torrida, la prossima settimana in Italia, forse "la più forte e duratura" di quest' anno. Con un' ondata di caldo afoso in arrivo e temperature tropicali "l' estate fa ora sul serio", spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com annunciando un anticiclone africano che per diversi giorni porterà i termometri a toccare punte di 37-38 gradi al Centro-nord e picchi superiori in Sardegna; qualche grado in meno, invece, al Sud. Le temperature aumenteranno anche nei valori minimi, tanto che il clima inizierà a mantenersi caldo e afoso anche di notte.

Potrebbe quindi scattare il bollino rosso per le città più roventi, tra cui anche Perugia: ci sono anche Torino, Milano, Brescia, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Mantova, Bologna, Firenze, Grosseto, Roma, Frosinone, Nuoro. Giorno dopo giorno, spiegano gli esperti del Centro Epson meteo, "il caldo afoso notturno tenderà a intensificarsi, con valori che anche all' alba faranno fatica a scendere addirittura sotto i 25 gradi in diverse località di mare e di pianura del Centro Nord". Con l' afa alle stelle, si dovrà fare attenzione "a improvvisi temporali di calore .

Punte fra 36-38 gradi sono previste su Val Padana, Toscana, Umbria, Lazio, e si potranno sfiorare i 40 gradi in Sardegna. Molto caldo anche in montagna, in particolare sulle Alpi.

Perugia

29/07/2018 18:23

Redazione