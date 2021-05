Celebrati a Torrette di Ancona i funerali di Vitaliano Paolucci Bedini babbo del Vescovo di Gubbio Luciano

“Non siamo fatti per la morte, non siamo fatti per la sofferenza. Tutta la nostra esistenza dice che siamo fatti per la vita, che va oltre ogni cosa perché è il riflesso dell’amore di Dio per ciascuno di noi”. Sono parole cariche di commozione e di amore filiale, quelle che pronuncia il vescovo Luciano Paolucci Bedini nell’omelia della celebrazione di commiato per il padre Vitaliano, che si è spento sabato all’età di 84 anni al termine di una malattia scoperta qualche mese fa. “Ogni morte, ogni nostra sofferenza - ha continuato don Luciano - sta dentro la morte e la sofferenza di Gesù. Queste hanno il confine nella croce di Gesù, non vanno oltre. E Gesù ci ha insegnato che quel confine è l’amore”. La liturgia delle esequie è stata presieduta proprio da mons. Paolucci Bedini e concelebrata da oltre una ventina di sacerdoti e diaconi marchigiani e arrivati dalla diocesi di Gubbio. Tanti anche i futuri sacerdoti del seminario regionale delle Marche che, insieme a numerosi fedeli, si sono stretti attorno alla famiglia Paolucci Bedini, alla moglie di Vitaliano, Paola, ai figli Luciano e Carlo. Ieri, numerose le visite degli eugubini alla camera ardente allestita ad Ancona, in attesa della celebrazione di oggi. “Quando Gesù muore - ha aggiunto nell’omelia il vescovo Luciano -, ci sono alcuni che chiedono il suo corpo, sono uomini e donne. Un corpo ormai sfinito e pieno di piaghe, eppure così luminoso da essere amato. Ecco, negli ultimi giorni di malattia, più volte abbiamo pensato a questa immagine, noi che siamo stati vicini al babbo. Abbiamo pensato a un corpo santo, pronto per la resurrezione. Questo è ciò che celebriamo oggi, questo è ciò che non fa finire l’amore - ha concluso - ma lo rende eterno”. Lunedì 31 maggio, alle ore 15, il vescovo Luciano celebrerà una messa di suffragio per il padre Vitaliano nella Chiesa di San Francesco a Gubbio.

Gubbio/Gualdo Tadino

24/05/2021 18:01

Redazione