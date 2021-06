Circolo Acli Ora et Labora, Fossato di Vico "La vecchia strada per il Valico di Fossato va resa fruibile e sicura"

Il circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico interviene in merito allo stato di "degrado e incuria", segnalato anche dai cittadini, circa la vecchia strada per il valico di Fossato. In una nota si evidezia la difficoltà nel passare per essa, difficoltà dovuta alla vegetazione che occlude il passo e alla presenza di buche lungo i tornanti della strada. Si tratta di "Una via di comunicazione di straordinario valore storico, un’alternativa anche potenzialmente turistica e soprattutto una possibilità diversa per poter superare il Valico anche nel caso di chiusura del nuovo tracciato". Da qui la richiesta del circolo Acli Ora et Labora di intervento da parte dei sindaci dei comuni di Fabriano e Fossato di Vico e degli assessori regionali competenti in materia delle regioni Umbria e Marche e dell'assunzione dell'impegno affinché questa importante via di comunicazione venga resa fruibile ed accessibile da entrambi i versanti "magari predisponendo anche un progetto che possa essere finanziato attraverso i fondi europei del Recovery plan PNRR".

Gubbio/Gualdo Tadino

21/06/2021 15:07

Redazione