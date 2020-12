Code e disagi sulla vecchia Pian d'Assino all'altezza della rotatoria di Padule: fermo in piena carreggiata un camion con rimorchio pieno di auto

Disagi e rallentamenti del traffico dalle prime ore di questa mattina sulla statale 219, la vecchia Pian d'Assino all'altezza della rotatoria di Padule: un camion diretto verso le Marche con ampio rimorchio adibito al trasporto di automobili difatti ha avuto in guasto e si è fermato sul lato destro della carreggiata. Celermente sul posto la polizia locale, per regolare il traffico a senso alternato ma, vista anche la chiusura per lavori della variante o nuova Pian d'Assino nello stesso tratto(dovrebbero terminare nei giorni antecedenti al Natale) lunghe code si sono verificate sia dai mezzi, tanti pesanti, in arrivo dalla zona industriale di Padule che dalla vecchia arteria interessata al disagio sia da chi transita da Gubbio che dalla frazione di Spada. Visto l'ingente carico del rimochio, con ben nove automobili accatastate, e' in arrivo un potente mezzo per rimuovere il camion e ristabile il flusso regolare del traffico

Gubbio/Gualdo Tadino

09/12/2020 13:53

Redazione