Comitati ambientalisti oggi in piazza a Perugia, Terni, Gubbio e Spoleto. De Luca:"Recovery plan occasione persa"

Si torna nelle piazze e in strada oggi a manifestare a difesa dell'ambiente e del territorio.

Alle ore 15 in piazza Italia a Perugia, in piazza Europa a Terni, presso la scuola materna di Semonte a

Gubbio e in piazza Garibaldi a Spoleto i comitati umbri e le associazioni ambientaliste chiedono un cambio di passo alla politica regionale sul tema della chiusura del ciclo dei rifiuti, sull'uso di Css nei cementifici e sulla riattivazione del Registro sui tumori.

Ha assicurato il suo sostegno il Movimento 5 stelle che con il consigliere Thomas de Luca critica pesantemente i progetti ambientali inseriti nel PNRR umbro, a valere sui fondi del Recovery Plan. "La Regione - scrive - vuole

spendere 50 milioni di euro per costruire impianti obsoleti quando con gli stessi soldi si potrebbero realizzare impianti a massimo recupero di materia, in grado di creare una filiera produttiva e migliaia di posti di lavoro”.

