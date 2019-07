Cordoglio del sindaco Stirati per il grave incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita l’eugubino Giancarlo Nardelli

Il sindaco Filippo Mario Stirati esprime prodondo cordoglio per il grave incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita l’eugubino Giancarlo Nardelli, in provincia di Verona: «Oltre alla perdita tragica e prematura della vita di un concittadino, oltre ad esprimere commosse condoglianze alla famiglia e agli amici, voglio ribadire con forza che è inammissibile assistere ancora oggi a infortuni mortali sul lavoro, in presenza di norme di sicurezza e di sistemi di protezione collaudati. E’ inconcepibile piangere una nuova ‘morte bianca’, addirittura con vittime in crescita secondo il rapporto Inail. Occorrono sicuramente più controlli e verifiche da parte degli organi preposti, condanne esemplari per chi non rispetta le norme, maggiori investimenti e risorse che il mondo della politica deve mettere a disposizione. È necessario puntare anche su una maggiore cultura della sicurezza sui posti di lavoro e più formazione per i dipendenti, sensibilizzando l’opinione pubblica su questo triste fenomeno, per dire basta alle stragi silenziose».

Gubbio/Gualdo Tadino

26/07/2019 15:51

Redazione