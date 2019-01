Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile: domani sera a "Magazine" l'intervista di TRG del 2016

Cordoglio ha suscitato anche nel nostro comprensorio la notizia della scomparsa del prof. Giuseppe Zamberletti, per anni ministro della Protezione civile che fu una sua creatura amministrativa, creata dopo le esperienze vissute negli anni 70-80-90 in occasione dei terremoti in Friuli, Irpinia e proprio in Umbria, prima a a Gubbio nel 1984 e quindi a Gualdo Tadino a fine anni 90.

E per ricordare la figura di Giuseppe Zamberletti, riproporremo domani sera l’intervista che Giuseppe Castellini realizzò, nel suo studio romano, nel settembre 2016, dopo il terremoto che ad agosto aveva colpito le Marche, il Reatino e l’Umbria (altre forti scosse si registrarono il mese successivo, ad ottobre). Un’intervista andata in onda su Trg e che ebbe un importante riscontro, con Zamberletti che racconta le sue esperienze di ministro alla Protezione civile, alle prese con emergenze gravissime, presentando anche episodi inediti e fornendo preziosi consigli per affrontare la nuova emergenza. Appuntamento domani sera con Magazine alle 22.30.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/01/2019 18:14

Redazione