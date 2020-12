Da Palazzo Ducale di Gubbio le primule di Francesco di Giorgio Martini per la campagna di vaccinazione anti Covid

Primule disegnate e scolpite intorno al 1480 da Francesco di Giorgio Martini nel fregio del camino della Sala da pranzo del Palazzo Ducale di Gubbio figurano tra le immagini scelte dal Mibact, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per una campagna di comunicazione digitale a sostegno della vaccinazione anti Covid 19.

Sono state selezionate in seguito ad un’attenta ricognizione tra i motivi floreali presenti nella produzione pittorica e scultorea italiana con l’intento di lanciare il messaggio “L’Italia rinasce con un fiore”.

Viva soddisfazione è stata espressa da Paola Mercurelli Salari, direttrice del Palazzo Ducale. “Attraverso una preziosa testimonianza artistica”, ha affermato, “Gubbio contribuirà ad alimentare speranze nuove. Le primule di Palazzo Ducale”, ha continuato, “sono un particolare pregevole di un edificio storico che costituisce a tutti gli effetti vanto non solo per Gubbio e il suo territorio ma per l’’intera regione. È significativo che siano state adottate a supporto della scienza in un momento così importante di annunciata rinascita”.

