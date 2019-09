Domenica 22 settembre, agricoltori nursini in festa

Il mondo agricolo nursino in festa domenica 22 settembre a partire dalle ore 10 a ‘Tragna’, località del territorio localizzata tra il capoluogo, Norcia, e la frazione di San Pellegrino. L’iniziativa è nata quasi per caso lo scorso anno da un’improvvisata chat “dalla sera alla mattina – raccontano Claudio e Stefano, agricoltori nursini tra gli organizzatori – per condividere un momento di festa tra noi che operiamo nel settore agricolo. L’anno scorso – continuano - c’era una necessità di rivedersi tutti quanti noi dopo il sisma e stare insieme in amicizia, abbiamo visto che l’intento è riuscito e così pensiamo di farne un appuntamento fisso”. Nel corso della mattina ci saranno dimostrazioni di abilità ‘trattoristiche’ da parte degli stessi agricoltori ed è annunciata la presenza già di molte persone, tra curiosi e appassionati del mondo agricolo, provenienti sia dall’ Umbria che dalle Marche.

20/09/2019 17:12

Redazione