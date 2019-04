Foligno: Festa di Scienza e Filosofia rappresenterà l’Umbria a Matera

Festa di Scienza e Filosofia rappresenterà l’Umbria a Matera nell’anno in cui il capoluogo lucano celebra il titolo di Capitale europea della cultura. L’appuntamento è per il 21 settembre prossimo, quando la grande Festa culturale umbra si presenterà all’interno della sezione dedicata agli eventi scientifici e matematici. L’annuncio è del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, Pierluigi Mingarelli, nel giorno della presentazione alla città di Foligno della nona edizione della manifestazione, in programma da giovedì 11 a domenica 14 aprile. Un’edizione che sta riscuotendo un enorme successo nel grande pubblico, con le prenotazioni che, a nove giorni dall’apertura, hanno già toccato quota 60 per cento. Ad oggi, infatti, i numeri parlano di 7.714 posti prenotati dei 12.667 disponibili, mentre manca ancora più di una settimana al taglio del nastro. Festa di Scienza e Filosofia si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale regionale, riscontrando un forte interesse sia nei giovani che negli adulti, sia tra i cittadini che tra i turisti. A dimostrarlo sono anche i numeri che stanno facendo registrare le strutture ricettive del territorio, che si preparano ad ospitare non solo i relatori, ma anche amanti ed appassionati del mondo scientifico ed umanistico provenienti da tutta Umbria ma anche da altre regioni italiane, a cominciare dal vicino Lazio per poi passare alle Marche, alla Toscana ed all’Emilia Romagna, e fino ad arrivare su in Lombardia e giù in Puglia. Ma il pubblico di Festa di Scienza e Filosofia non parlerà solo italiano, con presenze dagli Stati Uniti e dal Belgio, dalla Finlandia e dall’India, dalla Grecia e dalla Thailandia, senza dimenticare l’Inghilterra.

Foligno/Spoleto

02/04/2019 13:42

Redazione