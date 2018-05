Foligno: terzo ed ultimo appuntamento per la seconda edizione di "Kids at Work"

Kids at Work il calendario di eventi dedicato ai più piccoli e le loro famiglie, in collaborazione con il Coworking Foligno e l’Associazione culturale Share, è giunto al suo terzo ed ultimo appuntamento per questa edizione. Appuntamenti pensati per una nuova generazione di genitori e adulti che intende divertirsi condividendo tempo libero e interessi con i propri bambini per imparare e crescere insieme a loro. Partito con successo a marzo con “Giochiamo all’inglese” (laboratori in lingua inglese), ha visto grande partecipazione anche al secondo appuntamento “Abitare la natura” sulla biodiversità in collaborazione con il Laboratorio scienza sperimentale di Foligno all’interno del Festival di Scienza e Filosofia. Con maggio arriva il suo terzo ed ultimo appuntamento - per questa edizione - con “Il Meteologico”, laboratorio di scienze dell’atmosfera in collaborazione con Umbria Meteo. Il Meteologico, laboratorio su scienze dell’atmosfera a cura di Massimiliano Squadroni e Pierluigi Gioia si svolgerà sabato 12 e domenica 13 maggio presso Multiverso Foligno Coworking dalle 15:30 alle 17:30: un percorso laboratoriale composto da due incontri di due ore ciascuno (compresa la merenda). Ci divertiremo insieme ai bambini e le loro famiglie a studiare, a sperimentare, ed osservare con gli strumenti di misura, le nubi, i fenomeni atmosferici, la circolazione atmosferica e le previsioni del tempo, i climi della terra e il cambiamento climatico. In particolare studieremo il concetto di clima per la comprensione e l’interpretazione dei fenomeni metereologici: costruiremo una stazione metereologica, misureremo la pioggia, scopriremo le nuvole e il vento; infine analizzeremo il microclima locale. Il percorso didattico sarà orientato a fornire non solo le basi teoriche che consentano l’interpretazione dei fenomeni atmosferici e delle dinamiche climatiche, ma soprattutto a stimolare e incuriosire, in maniera creativa, i piccoli verso la scoperta del microclima locale in cui vivono. Tutto questo lo faremo insieme allo staff di Umbria Meteo, che opera ormai da anni in attività formative e didattiche con le scuole del territorio, nella progettazione di percorsi formativi in meteorologia e climatologia, con lo scopo di sensibilizzare riguardo le tematiche ambientali e la conoscenza del delicato meccanismo che regola i processi atmosferici e climatici. Kids@work, vede dunque, questa volta, grandi e piccoli alle prese con esperimenti e la scoperta del concetto di biosfera, ovvero il delicato equilibrio tra gli ecosistemi naturali. “Il Meteologico” laboratorio per bambini e famiglie, insieme alla Vus, vuole sottolineare, educare e informare su come le immissioni di agenti inquinanti riversati quotidianamente in atmosfera sono causa principale dell’aumento termico registrato nell’ultimo secolo. L’analisi delle dinamiche climatiche, la ricerca e l’osservazione dei dati meteorologici puntuali, possono verificare la variabilità dei principali parametri atmosferici nel tempo e dedurre, quindi, la tendenza del microclima locale in un’ottica di gestione e salvaguardia delle risorse naturali. Kids@work con questo ultimo workshop continua, dunque, con proposte originali, ricercate, innovative e di partecipazione alla formazione, alla crescita intellettuale, artistica per grandi e piccoli. Kids@work infatti è una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli dove il divertimento si rivela un prezioso alleato anche per l'adulto che abbandonando il ruolo di osservatore può “rimettersi in gioco” imparando dai propri piccoli e insieme a loro crescere. Laboratori dove il gioco è l’attività principale del bambino, perché è attraverso di esso che impara a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi di autonomia, a sperimentare, per tentativi ed errori, le convinzioni sulle cose e sugli altri e quindi attraverso questi crescere. L’ultimo appuntamento di Kids@work, per questa edizione, è dunque a maggio con il laboratorio”Il “Meteologico” laboratorio di scienze dell’atmosfera , sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle 15:30 alle 17:30, età: 6/10 anni, numero massimo di partecipanti n.20, presso Multiverso Foligno Coworking. Per Informazioni e/o iscrizioni scrivere a foligno@multiverso.net oppure chiamare il numero 339 25 37 642.

Foligno/Spoleto

04/05/2018 12:16

Redazione