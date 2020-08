Fuga di migranti in Umbria, e' allarme: 19 scomparsi a Terni, altri nel Perugino

Sono 19 su 20 i migranti che si sono allontanati poco dopo essere arrivati in una struttura d' accoglienza di Terni dove erano giunti dalla Sicilia. Tutti sono già risultati negativi al test sierologico per il Covid, secondo quanto si è appreso dalla Questura che ha subito avviato le ricerche degli stranieri. I migranti non erano comunque sottoposti ad alcun obbligo di permanenza della struttura. Che hanno lasciato a piedi nella notte dopo avere cenato. Una volta rintracciati - sempre secondo quanto si è appreso - verranno sottoposti alle procedure previste per i clandestini. Nei giorni scorsi altri erano allontanati da una struttura di accoglienza di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, appena arrivati da Agrigento.

Oltre a quelli di Terni, un' altra quindicina di immigrati si sono allontanati da una struttura di accoglienza nella zona di Assisi e qualcun' altro da una di Perugia. Tutti sono già stati sottoposti al test sierologico per il coronavirus risultando negativi. Il gruppo degli stranieri era arrivato ieri in Umbria con un unico autobus dalla Sicilia. Anche quelli ospiti delle strutture della provincia di Perugia si sono allontanati a piedi nella notte. Sono in corso le ricerche da parte delle forze di polizia.

Perugia

02/08/2020 16:20

Redazione