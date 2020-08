Futsal, ora e' ufficiale: la Vis Gubbio e' ammessa in serie A2. Gia' stilato il girone C nazionale

Futsal, ora e' ufficiale: la Vis Gubbio e' stata ammessa in serie A2. Dopo la promozione dello scorso anno, e la stagione da matricola in serie B entusiasmante, con un secondo posto (fino all'interruzione della stagione) a tallonare la capolista Prato, i rossoblù hanno ottenuto l'atteso riconoscimento, essendo anche la migliore seconda classifica di tutti i gironi nazionali. Gia' stilato il girone C di cui farà parte la Vis Gubbio e così composto: Buldog Lucrezia, Cus Molise, Futsal Capurso, Futsal Cobà, Futsal Pistoia, Giovinazzo, Castelfidardo, Tombesi Ortona, Manfredonia, Prato, Rutigliano e ovviamente Vis Gubbio.

Ai microfoni di TRG il commento a caldo del tecnico della Vis Gubbio, Marco Bettelli (nella foto): "E' un riconoscimento meritato, perchè abbiamo disputato una stagione esaltante ed eravamo la migliore seconda di tutti i gironi nazionali. Era nell'aria ma il commissariamento del settore aveva bloccato le procedure. A questo punto spero si possa giocare con deroga alla Polivalente di Gubbio, almeno per questa prima stagione. Anche se all'orizzonte non può mancare un progetto per un nuovo impianto, anche per la crescita esponenziale di questa disciplina nella nostra città dove so che sono nate altre società di C2".

Stasera Marco Bettelli sarà ospite del tg di TRG (ore 19.30 e 20.20).

Gubbio/Gualdo Tadino

07/08/2020 15:44

Redazione