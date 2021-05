Grande spettacolo a Perugia per la partenza dell'undicesima tappa del Giro d'Italia. Gli Sbandieratori di Gubbio si esibiscono al Santa Giuliana

La carovana rosa e' partita dalle 12.55 da Piazza 4 Novembre. Dopo l'arrivo di tappa a Foligno di lunedì e il giorno di riposo, il Giro d'Italia è ripartito dal centro storico di Perugia per l'undicesima tappa che ha visto i corridori poi entrare in Toscana per superare l alinea del traguardoa Montalcino dopo 162 Km. A vincere alla fine è stato lo svizzero Schmid in volata sul 23enne Covi, resta in rosa Bernal che chiude 11esimo, staccato Nibali che arriva con oltre 5 minuti. Era da oltre cinque lustri che la manifestazione non passava per Perugia, situazione che ha portato la città ad esser blindata con misure di sicurezza ampliate anche dal periodo emergenziale ma al tempo stesso affolata sia ai lati di Corso vannucci che nel restante percorso umbro, con la carovana che ha attraversato anche i territori di Ellera, Corciano e Magione prima di sconfinare in Toscana. Da segnalare anche la spettacolare esibizione degli Sbandieratori di Gubbio nell'Arena Santa Giuliana poco prima della partenza sotto los guardo del Ct azzurro Davide Cassani. Insomma una mattinata da ricordare per Perugia con la speranza che rtale evento possa fungere da ripartenza in vista della bella stagione per l'intera regione

Perugia

19/05/2021 17:30

Redazione