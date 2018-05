Gualdo Tadino, oggi l'arrivo di tappa del Giro d'Italia. Dalle 10 appuntamenti in citta'. Alle ore 17 l'arrivo dei campioni

E' il giorno a Gualdo Tadino dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia, la tappa più lunga ( 239 km ) che partirà da Penne, in Abruzzo e farà il suo ingresso in Umbria intorno alle 15 a Colfiorito , quindi Annifo , Nocera Umbra e poi la via Flaminia per entrare nel territorio di Gualdo Tadono da Gaifana e proseguire fino all'arrivo in via Vittorio Veneto previsto per le ore 17.

Già dalla mattina forze dell'ordine e volontari al lavoro per garantire la sicurezza e l'organizzazione.

Via Veneto ( statale Subasio) nel tratto tra la rotatoria del Conad e quella della Coop sarà chiusa al traffico già dalla mattina, come anche il tratto di Flaminia dall'incrocio di via Tagliamento e via Perugia. Dalle 13.30 chiusura al traffico della Flaminia vecchia, dalla frazione di Gaifana fino a Gualdo Tadino. Garantita la viabilità nelle strade minori e lungo la variante Flaminia che sarà regolarmente transitabile.

Tante le iniziative oggi in programma.

Dalle ore 10: Giro in Centro . Stand con gli sponsor del Comitato di Tappa, musica di Radio Tadino, postazione foto ricordo #unatappadaleoni animeranno Piazza Martiri ed il Centro Storico, con musei cittadini e negozi aperti.

Dalle ore 13 alle 18: apertura dell'Open Village in Piazzale Federico II di Svevia, dove si svolge il mercato cittadino.

In zona arrivo:

Ore 14.15 pedalata bambini

Ore 14.20 arrivo Bici d’Epoca

Ore 14.30 Banda Musicale città di Gualdo Tadino

Ore 17 Arrivo Giro d’Italia in Via Vittorio Veneto.

( foto Paolo Pieretti )

Gubbio/Gualdo Tadino

15/05/2018 08:37

Redazione