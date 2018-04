Gualdo Tadino, presentato l'arrivo di tappa del Giro d'Italia. Immagini e interviste nel Trg Plus in onda stasera alle 21

Si parte da Penne in Abruzzo il prossimo 15 maggio alle ore 11 , si arriverà nel pomeriggio, intorno alle 16 a Gualdo Tadino in un traguardo che per la cittadina umbra rappresenta una data in rosso nel suo albo storico. E' il Giro d'Italia numero 101 che per la prima volta nella sua lunga storia farà tappa a Gualdo, in memoria di un ciclista d'altri tempi, Adolfo Leoni, più volte maglia rosa e campione del mondo dilettanti, a cui la cittadina umbra diede i natali nel 1917. Si è tenuta alla Rocca Flea la presentazione del mese e mezzo di appuntamenti che scandiranno l'avvicinarsi al 15 maggio, frutto di un lavoro svolto con passione fatto da tante associazioni e singoli volontari

In sala ospiti della presentazione, accanto al sindaco Massimiliano Presciutti e l'assessore Emanuela Venturi, il commissario della Federazione ciclistica italiana Umbria Daniela Ietti , Aurelio Forcignanò vice presidente del Coni Umbria , Aldo Amoni della Camera di Commercio che sostiene economicamnte l'evento e il dirigente della Regione Umbria Luigi Rossetti .

Tanti gli appuntamenti già a partire da sabato 31 marzo con la gara nazionale di mountan bike Cross Country , quindi i convegni con la presentazione il 25 aprile del libro di Claudio Chiappucci “El Diablo racconta” o il 28 aprile quello del giornalista Beppe Conti “La grande storia del ciclismo”. Tanti gli appuntamenti in bicicletta, e non poteva essere altrimenti, dalla pedalata rosa sabato 5 maggio con partenza da Piazza Martiri dedicata a tutti quelli che abbiano una bicicletta in garage , alla pedalata Gualdo – Assisi con ospite Clauido Chiappucci per unire le città arrivo e partenza di tappa . Notte rosa sabato 5 maggio con appuntamenti sportivi musicali e culturali, Valsorda Day il 14 maggio con la chiusura della strada provinciale per Valsorda a partire dalla Rocca per permettere a tutti di salire a piedi come in bici . Tutto il programma sul sito www.gualdo.tadino.it e la pagina Facebook del Comune di Gualdo Tadino

E stasera puntata speciale di "Trg Plus" alle ore 21 con immagini e interviste dalla conferenza stampa.

Gubbio/Gualdo Tadino

02/04/2018 12:07

Redazione