Gualdo Tadino: sarà possibile donare il 5x1000 all'Ente Giochi de le Porte

Dal 2021 l'Ente Giochi de le Porte a.p.s. è stato inserito nell’elenco delle Associazioni alle quali è possibile destinare il 5 per mille della dichiarazione IRPEF.

L'iniziativa è stata intrapresa perché il contributo gratuito del 5 per mille può veramente fare la differenza per i Giochi de le Porte rappresentando un sostegno tangibile alle attività dell'associazione.

Il conseguente risultato dell'accreditamento raggiunto è fonte di soddisfazione per il mondo dei Giochi de le Porte, che, in un sistema messo a dura prova dall'emergenza del Covid, si è dimostrato resiliente e in grado di adattarsi ai tempi, mantenendo vivi lo spirito di iniziativa e la proiezione verso futuro della manifestazione.

Firmare per destinare il 5 per mille all'Ente Giochi de le Porte A.p.s. non richiede alcun esborso di denaro ed è uno strumento accessibile che può garantire un contributo concreto per il futuro, nella convinzione che chi sostiene i Giochi de le Porte non dà solo un concreto apporto ma ne è parte fondamentale.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/05/2021 12:26

Redazione