Gubbio Ciclismo Mocaiana: lo junior Pencedano trionfa nelle Marche. L'allievo Stocchi 6° a Foligno

Arriva il secondo successo di stagione per la formazione juniores dell’Acqua & Sapone Team Mocaiana. Questa volta ad andare a segno è stato Nicolò Pencedano: il corridore eugubino si è imposto a Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno, al termine del 4° Trofeo Amm. Com. Maltignano - 4° Memorial V. E. Di Matteo - 3° Memorial L. Fanini di 95 chilometri e con al via 133 corridori. L’atleta diretto da Marco Minni entra nel drappello che si porta al comando nel corso dell’ultimo giro: nello strappo finale di circa cinquecento metri Pencedano attacca e va a vincere. Grande la soddisfazione di tutta la dirigenza, con in testa il presidente Massimo Pascolini, il vicepresidente Katja Berlenga e il team manager Stefano Marionni. Ovvia la gioia di Pencedano, che dedica questo successo a tutta la società, al tecnico Marco Minni, alla sua famiglia e ai compagni di squadra. Decimo il compagno di team Francesco Bellucci. . Arriva invece un sesto posto per l'allievo Nicola Stocchi della Gubbio ciclismo Mocaiana al termine del 6° Memorial Primo Fuccelli, gara di 57 chilometri che è stata organizzata a Sterpete di Foligno, con 71 corridori al via.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/04/2018 16:37

Redazione