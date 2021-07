Gubbio: Liceo Scientifico, secondo posto per la 4B al Filming Italy Sardegna Festival

Importante riconoscimento nazionale per il Liceo "G Mazzatinti" di Gubbio", guidato dalla dirigente Maria Marinangeli, che ha visto una delle sue classi cimentarsi con successo nella realizzazione di una produzione video dedicata a Dante e l'ambiente. Il cortometraggio prodotto dalla classe 4B del Liceo Scientifico si è aggiudicato il secondo posto nella quarta edizione della prestigiosa rassegna Filming Italy Sardegna Festival, ideata e diretta da Tiziana Rocca, tenutasi dal 21 al 25 luglio a Forte Village di Cagliari. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. All'interno della rassegna, anche quest’anno si è deciso di istituire un premio dedicato ai corti cinematografici: Italy Sardegna Festival in Corto. I temi fissati per l’iniziativa erano due: AMBIENTE e DIRITTI UMANI. La giuria di questa sezione, presieduta da Heather Graham, era composta da nomi illustri come Paola Cortellesi, Gianmarco Tognazzi, Maria Sole Tognazzi, Stefano Arduini, Vito Sinopoli, oltre al professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università degli Studi di Cagliari Massimo Arcangeli. I ragazzi della IVBLS del Mazzatinti di Gubbio, guidati dalla prof.ssa Valeria Becchetti, sono risultati tra i tre finalisti all'interno di un nutrito gruppo di partecipanti, grazie al video intitolato "Dante. La coscienza ecologica nell'Inferno. Ieri... e oggi", conquistando il secondo posto con la seguente motivazione: "Il cortometraggio attualizza i versi dell'"Inferno" di Dante in cui il poeta mostra, attraverso la descrizione di una realtà degradata, una particolare attenzione al tema ambientale". Un particolare apprezzamento è stato manifestato dal professor Massimo Arcangeli, dall'attrice Paola Cortellesi e dalla regista Maria Sole Tognazzi che così ha commentato: " E' stato molto bello vedere dei corti di ragazzi così giovani delle scuole che riescono oggi ad esprimersi con più facilità con i cortometraggi rispetto al passato... e c'è la possibilità di individuare dei talenti. Ho apprezzato molto anche il video su Dante che mi è sembrato un bel lavoro. È un'iniziativa molto bella quella di mostrare lavori di ragazzi così giovani" Il video è il prodotto finale di un progetto realizzato in collaborazione con la Festa di Scienza e Filosofia di Foligno sul tema della questione ambientale nell'Inferno dantesco: sono stati presi in esame i vari canti dell'Inferno, cercando di evidenziare la particolare attenzione di Dante al tema dell'ambiente, la sua coscienza ecologica, attraverso i riferimenti presenti nei versi del poema all'ambiente degradato, che sono stati poi confrontati e paragonati alle forme di inquinamento del mondo contemporaneo. Nel video è stato riassunto in circa 7 minuti tutto il lavoro e dunque appaiono, con un sottofondo musicale, una serie di immagini del mondo attuale, che rimandano a una realtà ambientale degradata e, contemporaneamente, le terzine dantesche che evocano tali immagini. Vuol essere, insomma, una sorta di breve narrazione fatta di versi, musica e immagini, con un finale di speranza, che è poi quello suggeritoci dallo stesso Dante e cioè…uscire "a riveder le stelle". Il cortometraggio, come annunciato durante la premiazione, verrà trasmesso su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies, e sarà proiettano anche nel corso della VII edizione del Filming Italy di Los Angeles.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/07/2021 16:33

Redazione