Gubbio: Liceo scientifico Mazzatinti, protagonisti al X Festival di Scienza e Filosofia a Foligno

Alla X edizione del prestigioso Festival di Foligno ci sarà anche la classe 4B del Liceo Scientifico Mazzatinti di Gubbio guidata dalla prof.ssa Valeria Becchetti, il giorno 23 aprile, con la presentazione di una conferenza dal titolo "Dante e l'ambiente: la coscienza ecologica nell'Inferno dantesco... ieri e oggi". L’incontro, moderato dal linguista e critico letterario Massimo Arcangeli, docente presso l’Università degli Studi di Cagliari, vedrà protagonisti gli studenti che approfondiranno il tema della questione ambientale nella Commedia dantesca, in relazione all'argomento della Festa "Ripensare il futuro". Sarà l’occasione per presentare un progetto che costituisce la conclusione del percorso triennale “Dante e le due culture”, che ha visto più classi coinvolte e che è già stato presentato a Foligno in occasione delle scorse edizioni della Festa di Scienza e Filosofia. Nel corso della conferenza verrà inoltre presentato un video e un libro interattivo, al quale gli studenti hanno lavorato negli scorsi tre anni. La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming nei canali Facebook e Youtube della Festa di Scienza e Filosofia, venerdì 23 aprile alle ore 11:30.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/04/2021 16:10

Redazione