Gubbio, Marchi fa il punto sulle voci di mercato: "E' tutto nelle mani della società, io non chiedo nulla". Galderisi pensa alla Triestina: "Mi aspetto prova di carattere"

Gubbio: sabato alle 14.30 c'è Triestina-Gubbio per la giornata numero 15 del girone B di C ma nelle ultime ore a tenere banco in casa rossoblù è stato il mercato, che riaprirà tra circa tre settimane con la sessione invernale, riguardante soprattutto l'interessamento del Monza di Berlusconi sull'attaccante e capitano rossoblù Ettore marchi, che oggi ha voluto personalmente chiarire la questione: "Qualsiasi richiesta verrà fatta o è stata fatta al Gubbio per il sottoscritto verrà valutata solo ed esclusivamente dal presidente Notari e dal Ds Pannacci perchè un anno e mezzo fa, quando sono tornato nella mia città, ho detto al presidente che sarebbe stato l'unico a decidere se Marchi poteva o meno rimanere a Gubbio, qualora ci siano state richieste o situazioni del genere. In questi ultimi tre giorni ho letto cifre e valutazioni peraltro molto lontane dalla realtà, ho voluto precisare la situazione perchè poi so come possono andare a finire queste questioni: ripeto, chi valuterà la mia situazione sarà solo ed esclusivamente la società perchè io non andrò mai a chiedere un eventuale trasferimento o cessione, sia che mi cerchi il Monza o mi cerchi la Juventus". Il Ds Pannacci conferma: "Il fatto che il Monza che ha un presidente così importante si interessi del nostro capitano dimostra che la nostra scelta è stata giusta, anche perchè ricordo lo scetticismo che c'era quando Ettore è tornato, scetticismo che i fatti hanno poi smentito. Per ora ci sono state solo delle chiacchierate, una trattiva vera e propria non c'è e se mai ci sarà il presidente e la società decideranno il da farsi sempre per il bene del Gubbio. Per ora la volontà è quella di tenere Ettore, non solo per il valore assoluto del calciatore e della persona ma anche perchè la squadra si sta riappropiando dell'eugubinità come dimostra anche il ritorno di Casoli in estate, poi le situazioni possono prendere pieghe sempre imprevedibili ma per ora Ettore resta certamente il nostro capitano."

Tornando alla gara di sabato in Friuli, ad analizzare la partita c''ha pensato mister Giuseppe Galderisi: "Ripartiamo dalla prestazione con il Monza, in cui abbiamo fatto bene la fase di non possesso e a tratti discretamente anche quella propositiva, tanto che le occasioni migliori le abbiamo avute sicuramente noi. Questa settimana in più di lavoro è stata molto importante per oleare alcuni meccanismi ed approfondire la conoscenza con i giocatori, abbiamo fatto dei passi in avanti tangibili e spero di vederli in atto sabato. Sicuramente affrontamo un avversario forte, di qualità ed esperienza connotata per la categoria, che in casa non ha mai perso vinendo cinque volte e pareggiando solo due gare. Peraltro è una piazza che conosco bene avendo allenato in passato la Triestina, come conosce bene l'allenatore Pavanel, tecnico molto preparato che ho avuto nel mio staff: mi aspetto per questo una prova di carattere, di fame, di voglia, abbiamo tutto per far bene ma non dobbiamo pensare alla vittoria, soltanto a migliorarci partita dopo partita, partendo dalla mentalità che deve essere sempre positiva e propositiva: tatticamente poi le mie squadre hanno sempre segnato, il tiki-taka va bene solo se porta concretezza, in ogni caso prediligo sempre le giocate verticali a quelle orizzontali".

Non convocati gli infortunati Espeche(oggi solo parzialmente in gruppo ma ancora out), Campagnacci(che proverà a rientrare la prossima settimana), Ricci(problema alla caviglia di lieve entità) e Tavernelli(bronchite) oltre a Paramatti sempre più ai margini. Assai probabile che venga confermata quasi in toto la formazione(4-2-3-1) vista sabato scorso con il Monza: ballottaggi sulle corsie esterne di difesa(Tofanari-Paolelli a destra, Lo Porto-Pedrelli a sinistra), Malaccari è ancora favorito su Benedetti in mediana mentre Battista insidia De Silvestro sulla trequarti destra

Gubbio/Gualdo Tadino

06/12/2018 18:56

Redazione