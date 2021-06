Gubbio: Mostra su Ottaviano Nelli, uscito il bando per il coproduttore

Dopo l’acquisto e il ritorno a Gubbio degli affreschi di Ottaviano Nelli, provenienti da Palazzo Beni e facenti parte fino agli scorsi giorni della collezione Cagnola a Gazzada di Varese, e dopo l’inizio del loro restauro, partito ieri e in chiusura nel mese di settembre, procede a passo spedito la macchina organizzatrice della mostra su Ottaviano Nelli “Oro e colore nell’Appennino. Due pittori a Fabriano e Gubbio: Allegretto Nuzi e Ottaviano Nelli”, che la Direzione Regionale musei dell’Umbria sta organizzando in collaborazione con il Comune di Gubbio per l’autunno 2022, con la cura scientifica di Andrea De Marchi (Università di Firenze) e Maria Rita Silvestrelli (Università Stranieri di Perugia). Ieri, infatti, è uscito sul sito della Direzione Regionale Musei l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione dei servizi inerenti la realizzazione e la gestione della mostra, ovvero il bando per il coproduttore, che gestirà tutto quello che riguarda trasporti, allestimenti, eccetera. “Si tratta – spiega l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani – di un progetto importante al quale stiamo lavorando alacremente, che, insieme al progetto su Federico da Montefeltro, rinsalderà ulteriormente i nostri forti legami storici, politici e istituzionali con le Marche e rappresenterà un grande segnale di rilancio e di rinascita per la città di Gubbio”.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/06/2021 12:59

Redazione